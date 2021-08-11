НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В OУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ – СЛИВЕН

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 38 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 21

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че всички деца, записани в първи клас в ОУ „Елисавета Багряна “ – Сливен, имат възможност да получат еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Еднократната помощ се отпуска след подаване на заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 15.10.2021 г., като се прилага удостоверение, издадено от ОУ „ Елисавета Бягряна“. Удостоверението можете да получите всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. в училището.