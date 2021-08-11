Прекъсване на водоподаването в град Нова Загора

ВиК-Сливен преди 8 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт в квартал "Тракия", на 10.08.2021г.(вторник) от 10.00 часа до 14.30 часа ще бъде прекъснато водоподаването в град Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.