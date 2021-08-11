Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.08.2021г.(вторник) от 9.15 часа до 13.30 часа ще бъде прекъснато водоподаването в част от квартал "Клуцохор" - блоковете.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.