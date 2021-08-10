Заповед за обявяване на електронен търг за продажба на имот

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Областният управител на област Сливен г-н Минчо Афузов със своя заповед открива процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот- частна държавна собственост, находящ се в СО "Сливенски минерални бани", землище на с. Злати войвода, община Сливен.

Подробности в приложената Заповед РД-11-12-008/04.08.2021

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