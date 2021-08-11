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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Променят временно маршрута по линия № 25 заради ремонт

11 август 2021 13:07, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 31
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Поради извършване на ремонтни дейности и затваряне на участъка от разклона за Вилна зона и с. Сотиря по пътя Ичера-Сливен-Сотиря, от 12 до 24 август, се променя маршрутът на линия Сливен-Сотиря, съобщават от „Пътнически превози“-Сливен. Той ще се извършва, както следва:

Маршрут: Сливен – бул. „Шести септември“ - бул. „Стефан Караджа“ - бул. „Братя Миладинови“ – бул. „Бургаско шосе“ – Сотиря.

Спирки: „Таньо войвода“ – „ДКЦ 2“ – Мост „Възраждане“ – „Рикас център“ – „Орлето“ – „Колодрум“ – „Ст. Заимов“ – Военен стадион – Държавен резерн – Гробищен парк – Бензиностанция „Рамануша“ – Сотиря.

При промяна гражданите ще бъдат своевременно уведомени.

 

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