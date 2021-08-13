Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.08.2021г.(петък) от 09:30ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.