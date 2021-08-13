Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Петък) 13.08.2021г. от 09:00 до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.