Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Момина сълза"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес 13.08 /Петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в в района на ул. "Момина сълза" до 14.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.