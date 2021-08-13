СЪОБЩЕНИЕ

ПГ по Механотехника преди 30 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 20

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В ПГМ – СЛИВЕН

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че всички УЧЕНИЦИ, записани в осми клас в ПГМ – СЛИВЕН, имат възможност да получат еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Еднократната помощ се отпуска след подаване на заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 15.10.2021 г., като се прилага удостоверение, издадено от ПГМ – СЛИВЕН.