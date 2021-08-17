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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Тодор Икономов"

17 август 2021 08:57, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.08.2021г.(вторник) до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. Тодор Икономов.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Тодор ИкономовСливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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