Прекъсване водоподаването на част от висока зона гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради отстраняване на възникнала авария на 18.08.2021г. (сряда) от 12:00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Комлука", кв "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.