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Пет деца са с COVID-19 след летуване по морето
Пет деца на възраст между 13 и 15 години са диагностицирани с COVID-19, съобщиха от Областния кризисен щаб в Сливен.
Децата са от две ученически групи, които са летували в едно и също населено място по Черноморието, но в различни хотели. Няма данни за контакти между тях.
От едната група боледуват 4 деца, останалите 4 са под карантина. От другата група положителна проба за заболяването е дало едно дете, останалите 58 също са карантинирани.
Лечението на диагностицираните се провежда в домашни условия. До момента не се е наложила хоспитализация. Епидемиологичните проучвания продължават, съобщиха от РЗИ.
Областният кризисен щаб призовава гражданите да спазват противоепидемичните мерки за носене на предпазни маски в закрити площи, физическа дистанция и редовна дезинфекция. Ваксини се поставят през всички дни от седмицата, от общопрактикуващи лекари и в разкритите пунктове в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен и в МБАЛ „Св. Петка Българска“ в Нова Загора. Родителите на деца над 12-годишна възраст, които желаят те да бъдат ваксинирани, имат възможност за избор между две иРНК-ваксини.