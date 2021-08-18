Пет деца са с COVID-19 след летуване по морето

Област Сливен преди 7 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 11

Пет деца на възраст между 13 и 15 години са диагностицирани с COVID-19, съобщиха от Областния кризисен щаб в Сливен.

Децата са от две ученически групи, които са летували в едно и също населено място по Черноморието, но в различни хотели. Няма данни за контакти между тях.

От едната група боледуват 4 деца, останалите 4 са под карантина. От другата група положителна проба за заболяването е дало едно дете, останалите 58 също са карантинирани.

Лечението на диагностицираните се провежда в домашни условия. До момента не се е наложила хоспитализация. Епидемиологичните проучвания продължават, съобщиха от РЗИ.

Областният кризисен щаб призовава гражданите да спазват противоепидемичните мерки за носене на предпазни маски в закрити площи, физическа дистанция и редовна дезинфекция. Ваксини се поставят през всички дни от седмицата, от общопрактикуващи лекари и в разкритите пунктове в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен и в МБАЛ „Св. Петка Българска“ в Нова Загора. Родителите на деца над 12-годишна възраст, които желаят те да бъдат ваксинирани, имат възможност за избор между две иРНК-ваксини.