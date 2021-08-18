Прекъсване водоподаването на гр.Нова загора на 19.08.2021г.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.08.2021г.(четвъртък) от 09.00 ч. до 12.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в град Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.