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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА

25 август 2021 12:41, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 6
"ВиК-Сливен" ООД

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД - гр. Сливен, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п. к. 8800, ул. „6-ти септември“ №27, представлявано от Управителя – Инж. Севдалин Рашев Рашев, на основание чл. 28, ал. З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия, отправя настоящата покана към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити.

 

Файлове

Покана съфинансиране [3.85MB]

Unknown file type

Образец_1 [50.5KB]

Microsoft Word Document

Образец_3 [67.0KB]

Microsoft Word Document

Образец_4 [43.5KB]

Microsoft Word Document

Образец_2 [48.5KB]

Microsoft Word Document

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