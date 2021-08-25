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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД - гр. Сливен, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п. к. 8800, ул. „6-ти септември“ №27, представлявано от Управителя – Инж. Севдалин Рашев Рашев, на основание чл. 28, ал. З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия, отправя настоящата покана към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити.
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Покана съфинансиране [3.85MB]
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Образец_1 [50.5KB]
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Образец_3 [67.0KB]
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Образец_2 [48.5KB]
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