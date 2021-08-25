Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен на 26.08.2021г. (четвъртък)

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на планов ремонт на 26.08.2021г. (четвъртък) от 09:00ч. до 15:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.„Даме Груев„,кв.Надежда и индустриална зона на юг от жп гара Сливен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.