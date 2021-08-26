Прекъсване на водоподаването в гр. Нова загора

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 13

Днес 26.08 /четвъртък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в гр.Нова загора от 10.30ч. до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.