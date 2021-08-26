Прекъсване на водоподаването в района на бул. "Христо Ботев"

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 11

Днес 26.08 /четвъртък/ поради авария на ул. Мур е прекъснато водоподаването в района до 14.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.