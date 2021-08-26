Прекъсване на водоподаването по ул.Г.Данчев,част от кв.Дружба и Вилна зона

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 21

Днес 26.08 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на бул. Г.Данчев,част от кв.Дружба и Вилна зона до 16.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.