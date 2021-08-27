Прекъсване на водоподаването кв. Република

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на 27.08.2021г.(Петък) ще да бъде прекъснато водоподаването на кв. "Република" до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.