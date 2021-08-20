Нарушено водоподаване на част от в.Речица

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради технически проблем на 20.08.2021г.(петък) ще да бъде нарушено водоподаването на част от кв. "Речица"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.