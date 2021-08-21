Прекъсване на водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 21.08.2021г.(събота) до 16.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.