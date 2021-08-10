Прекъсване водоподаването на с.Раково и с.Драгоданово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на на 10.08.2021г.(вторник) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на с.Раково и с.Драгоданово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.