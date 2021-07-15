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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Индустриална зона"-Самуиловско шосе

15 юли 2021 08:14, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 15.07 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоснабдяването в Индустриална зона до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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