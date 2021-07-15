Прекъсване водоподаването в кв."Индустриална зона"-Самуиловско шосе

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 15.07 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоснабдяването в Индустриална зона до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.