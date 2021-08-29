Прекъсване на водоподаването на с. Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 29.08.2021г.(неделя) до отстраняването на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с. Горно Александрово

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.