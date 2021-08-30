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СЪОБЩЕНИЕ!

30 август 2021 12:42, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 22 минути, брой четения: 18

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ – СЛИВЕН

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че всички УЧЕНИЦИ, записани в осми клас в СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ – СЛИВЕН, имат възможност да получат еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Еднократната помощ се отпуска след подаване на заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 15.10.2021 г., като се прилага удостоверение, издадено от СУ „ДИМИТЪР РОХОВ“ – СЛИВЕН.

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