Прекъсване на водоподаването на с. Горно Александрово и с. Желю войвода

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 02.09.2021г.(Четвъртък) до отстраняването на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с. Горно Александрово и с. Желю войвода.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.