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Сливен. Новини от източника. Последни новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

02 септември 2021 11:17, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 22

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителски срещи, които ще се проведат в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, както следва:

 

- на 08.09.2021 г. от 18.00 ч. за учениците от І клас;

 

- на 09.09.2021 г. от 18.00 ч. за учениците от V клас;

 

- на 09.09.2021 г. от 18.00 ч. за учениците от VIII клас

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

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