РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителски срещи, които ще се проведат в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, както следва:

- на 08.09.2021 г. от 18.00 ч. за учениците от І клас;

- на 09.09.2021 г. от 18.00 ч. за учениците от V клас;

- на 09.09.2021 г. от 18.00 ч. за учениците от VIII клас

ОЧАКВАМЕ ВИ!