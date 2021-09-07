Прекъсване водоподаването на с.Градско

ВиК-Сливен преди 4 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 2

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.09.2021г.(вторник) до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Градско.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.