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Откриване на новата учебна година в ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ"

13 септември 2021 11:41, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 16 минути, брой четения: 17
ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ"

Уважаеми ученици и родители,

тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ ще се състои на 15 септември 2021 г., от 10:00 ч., за следните класове: 8а, 8б, 12а, при спазване на всички противоепидемични мерки, с обособени зони за гости и родители, пред главен вход на втори корпус на гимназията. За класовете: 9а, 9б, 10а, 10б и 11а, откриването на учебната година ще се състои от 11:00 ч., в учебните класни стаи, както следва:

Първи корпус:

8а клас - кабинет №1

8б клас - кабинет №2

10а клас - кабинет №3

Втори корпус:

9б клас - кабинет №8

9а клас - кабинет №7

11а клас - кабинет №6

10б клас - кабинет №5

12а клас - кабинет №4

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