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Откриване на новата учебна година в ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ"
Уважаеми ученици и родители,
тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ ще се състои на 15 септември 2021 г., от 10:00 ч., за следните класове: 8а, 8б, 12а, при спазване на всички противоепидемични мерки, с обособени зони за гости и родители, пред главен вход на втори корпус на гимназията. За класовете: 9а, 9б, 10а, 10б и 11а, откриването на учебната година ще се състои от 11:00 ч., в учебните класни стаи, както следва:
Първи корпус:
8а клас - кабинет №1
8б клас - кабинет №2
10а клас - кабинет №3
Втори корпус:
9б клас - кабинет №8
9а клас - кабинет №7
11а клас - кабинет №6
10б клас - кабинет №5
12а клас - кабинет №4