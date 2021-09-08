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Отдел "Статистически изследвания - Сливен" отговаря на въпросите за преброяването

08 септември 2021 15:01, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 23 минути, брой четения: 13
преброяване

Възможностите за електронно преброяване предизвикаха очакван интерес сред гражданите. В областната администрация бяха получени конкретни запитвания, свързани с преброяването на близки в чужбина, с посочването на адрес, самоопределянето по етнос и др. Въпросите бяха отнесени до началника на отдел "Статистически изследвания - Сливен“ Антон Георгиев. С негово съдействие бяха предоставени подробни отговори на НСИ на зададените и всички други въпроси, свързани с преброяването, включително и по електронен път.

 

Преброяването, освен че е задължително по закон, е важно за всички нас, защото на база данните от него се изготвят политиките за десетилетие напред. Всеки трябва да се включи, защото е важен. Електронното преброяване е бързо, лесно, удобно и безопасно.

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