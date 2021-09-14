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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част с. Селиминово

14 септември 2021 08:46, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 16

Днес 14.09 /вторник/ ппоради авария е прекъснато водоподаването в горната част на с. Селиминово до 12.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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