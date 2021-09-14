Прекъсване на водоподаването в част с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 16

Днес 14.09 /вторник/ ппоради авария е прекъснато водоподаването в горната част на с. Селиминово до 12.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.