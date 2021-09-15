Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Първият учебен ден

15 септември 2021 16:29, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 7
Тържество

На 15. 09. 2021 г. в ОУ "Елисавета Багряна" бе тържествено открита новата учебна година. Първият учебен ден бе съпроводен с много емоции, вълнения и незабравими моменти.

На всички ученици и учители пожелаваме много здраве, творчески успехи, вдъхновение и късмет през настоящата учебна година.

На добър час!

Снимки

ТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържествоТържество
« предишнаследваща »


 