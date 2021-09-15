Първият учебен ден

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 7 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 7

На 15. 09. 2021 г. в ОУ "Елисавета Багряна" бе тържествено открита новата учебна година. Първият учебен ден бе съпроводен с много емоции, вълнения и незабравими моменти.

На всички ученици и учители пожелаваме много здраве, творчески успехи, вдъхновение и късмет през настоящата учебна година.

На добър час!

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