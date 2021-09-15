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Честит първи учебен ден!
15 септември е! Ден, изпълнен с емоциите и радостта от предстоящата нова учебна година. С много смях, усмивки и трепети, ОУ "Панайот Хитов" даде началото на учебната 2021/2022 година, заредени с желание, с хубави емоции от изминалата ваканция и готови да покоряваме висини, заедно, ръка за ръка.
Тази година имахме удоволствието официален гост на събитието да е Стефан Радев, кмет на Община Сливен. Г-н Радев се обърна към ученици, учители и родители, като им пожела много здраве, успехи и вдъхновение. А на първокласниците пожела да прегърнат истински идеята, че са вече големи, ученици, да се трудят и постигат желанията си.
Ръководството и екипът на училището Ви пожелаваме да бъдете здрави, трудолюбиви, целеустремени. Не се спирайте пред трудностите, защото ние винаги ще сме до Вас и заедно ще извървим пътя на науката!
Желаем на всички лека и спорна учебна година!