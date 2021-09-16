Покана за провеждане на консултации на 19.09.2021 г. неделя за определяне състав на РИК Сливен

Област Сливен преди 49 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 21

Покана за провеждане на консултации на 19.09.2021 г. неделя за определяне състав на РИК Сливен.

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