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Покана за провеждане на консултации на 19.09.2021 г. неделя за определяне състав на РИК Сливен

16 септември 2021 15:02, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 49 минути, брой четения: 21

Покана за провеждане на консултации на 19.09.2021 г. неделя за определяне състав на РИК Сливен.

Файлове

Покана за провеждане на консултации на 19.09.2021 г. неделя за определяне състав на РИК Сливен [32.7KB]

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