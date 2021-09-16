Прекъсване на водоподаването на с.Чокоба.

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Днес 16.09.2021 г. четвъртък ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чокоба .Водоснабдяване и канализация се извинява за причиненото неудобство.