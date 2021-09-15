Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и с.Ичера

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.09.2021г.(сряда) от 09.00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре и с.Ичера.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.