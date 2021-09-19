Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.09.2021г.(неделя) от 09.30ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.