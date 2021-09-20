Пркъсване на водоподаването в района ул ''Иричек.''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради технически проблем днес (понеделник) 20.09.2021г. до 11:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул Иричек

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.