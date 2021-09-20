Прекъсване на водоподаването в част от кв'' Бългърка ''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 20.09.2021г. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.''Бългърка''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.