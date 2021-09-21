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СЪОБЩЕНИЕ - ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

21 септември 2021 12:04, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 11 минути, брой четения: 8

Информацията в електронния дневник на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ е налична.

 

Всеки от Вас може да се регистрира на: https://www.shkolo.bg/ - ВХОД - Регистрация.

 

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