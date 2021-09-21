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Посрещане на доброволци

21 септември 2021 13:36, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 27 минути, брой четения: 12
Посрещане на доброволци

С кратка тържествена церемония на 16.09.2021 г. във фоайето на гимназията ръководството на ПГПЗЕ „З. Стоянов”, учители и ученици приветстваха гост-преподавателите Фридрих Вайс от Германия и Габриел Касио от САЩ. Пожелаваме им успех в начинанието и незабравими мигове в България, в Сливен и в гимназията!

Снимки

Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци Посрещане на доброволци
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