Посрещане на доброволци

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 27 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 12

С кратка тържествена церемония на 16.09.2021 г. във фоайето на гимназията ръководството на ПГПЗЕ „З. Стоянов”, учители и ученици приветстваха гост-преподавателите Фридрих Вайс от Германия и Габриел Касио от САЩ. Пожелаваме им успех в начинанието и незабравими мигове в България, в Сливен и в гимназията!

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