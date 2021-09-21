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Участие в международен проект "АМОРЕ - спорт за възрастни"

21 септември 2021 14:22, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 23
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Мариана Ангелова, старши учител, представя Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен в международния проект "АМОРЕ - спорт за възрастни" по програма Еразъм - спорт. Дейностите се осъществяват в периода 18-21.09.2021 г. в италианския град Парма с участието на организации от Италия, Румъния и България. Целта е да се представят възможностите за спорт и активен отдих сред хора на различна възраст.

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