Участие в международен проект "АМОРЕ - спорт за възрастни"

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Мариана Ангелова, старши учител, представя Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен в международния проект "АМОРЕ - спорт за възрастни" по програма Еразъм - спорт. Дейностите се осъществяват в периода 18-21.09.2021 г. в италианския град Парма с участието на организации от Италия, Румъния и България. Целта е да се представят възможностите за спорт и активен отдих сред хора на различна възраст.

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