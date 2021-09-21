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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЧКА ОТ ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ – С УЧАСТИЕ В ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА
Пламена Пламенова Иванова, ученичка от XIIа клас:
Срещата с този човек беше напълно случайна и разтърсваща. Тя беше от онези моменти в живота, които карат човек да си каже: „Ей какво нещо е съдбата!“ и да се усмихне нервно и нетърпеливо. Никога не ми е минавала мисълта, че ще попадна в сферата на изкуството. Кой беше този човек ли? Деян Донков, актьор, пример за подражание. Освен професионалист, е истински човек. Актьор, който твори с размах. И аз имах честта да се докосна до неговото изкуство и творчество. Покани ме да участвам в моноспектакъла му „Камбаната“ по романа на Недялко Славов – най-силният и въздействащ роман от последните няколко години. Аз ще се въплътя в образа на Лейла – вечната любов на Вено (главния герой). С всяка репетиция актьорът професионалист Деян Донков ми показа, че освен талант, трябва да имаш сърце за публиката, независимо дали си на „голямата“ или „малката“ сцена. Удоволствие е да се работи с такъв човек, емоцията е неописуема. Енергията, харизмата, талантът и чарът, които той притежава, са нещата, които ме накараха да погледна с други очи на света.
Премиерата ще се състои в „Античен театър“ Пловдив на 24 септември.