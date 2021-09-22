Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

„ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!“

22 септември 2021 15:30, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 30 минути, брой четения: 14
полк1

Княз Фердинанд – цар на българите, 1908 г.

В 113-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България, ученици и учители от Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ почетохме заедно паметта на българските герои, с посещение на емблематични исторически и културни паметници в града. И тази година възпитаници на Хуманитарната гимназия поднесоха цветя на признателност пред паметниците на Хаджи Димитър и на Шести артилерийски полк. Посетихме и първото сливенско килийно училище в двора на църквата „Св. София“ в квартал „Ново село“, като с този жест бихме искали да насочим вниманието на обществеността към поддържането и съхранението на тази уникална историческа сграда.

Честит празник!

Снимки

полк 2полк 3Х.Димитър 1Х.Димитър 2Х.Димитър 3Х.Димитър 4Х. Димитър 5св. София 1св. София 2св. София 3св. София 4св. София 5
« предишнаследваща »


 