„ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!“

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 30 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 14

Княз Фердинанд – цар на българите, 1908 г.

В 113-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България, ученици и учители от Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ почетохме заедно паметта на българските герои, с посещение на емблематични исторически и културни паметници в града. И тази година възпитаници на Хуманитарната гимназия поднесоха цветя на признателност пред паметниците на Хаджи Димитър и на Шести артилерийски полк. Посетихме и първото сливенско килийно училище в двора на църквата „Св. София“ в квартал „Ново село“, като с този жест бихме искали да насочим вниманието на обществеността към поддържането и съхранението на тази уникална историческа сграда.

Честит празник!

Снимки