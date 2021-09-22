Прекъсване на водоподаването в с.Ковачите.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.09.2021г.(сряда) до отстраняване на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.