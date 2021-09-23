Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен днес 23.09.2021г.(четвъртък)

23 септември 2021 08:26, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 11
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.09.2021г. (четвъртък) от 09:00ч. до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишна


 