Прекъсване на водоподаването в с. Ковачите

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради оитстраняване на авария на на 24.09.2021г.(петък) до 16.30ч ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.