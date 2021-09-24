Прекъсване водоподаването на с. Чокоба

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на 24.09.2021г.(петък) до отстраняване на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чокоба

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.