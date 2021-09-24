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ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отбеляза Европейския ден на спорта в училище

24 септември 2021 14:06, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 25
Спортен празник

Учениците от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отбелязаха Европейския ден на спорта в училище със спортен празник.

Мероприятието започна с хоро, след което участниците се включиха в открита тренировка по табата. Голям интерес предизвикаха щафетните игри, скачането на въже и различните спортни игри.

На финала учениците нарисуваха в училищния двор свой "Път на мира", като подход за разрешаване на конфликти.

Най-хубавото от всичко беше, че ученици и учители споделиха заедно спортна активност и емоции.

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