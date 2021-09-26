Прекъсване на водоподаването в с. Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 17

Днес 26.09 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Горно Александрово до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.